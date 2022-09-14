اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء موكب نقل نعش الملكة إليزابيث إلى قصر وستمنستر بقيادة الملك تشارلز

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:31 م
بدء موكب نقل نعش الملكة إليزابيث إلى قصر وستمنستر بقيادة الملك تشارلز موكب الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر منذ قليل نعش الملكة إليزابيث قصر باكنجهام فى طريقه إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطانى، حيث قاد الملك تشارلز وأشقاؤه وأبناؤه الأميران وليام وهارى الموكب الملكى المرافق للنعش.

 

ويلقى رئيس أساقفة كانتربرى عظة قصيرة لمدة حوالى 20 دقيقة. واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبى الذى يعود إلى العصور الوسطى فى القرن الحادى عشر.وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.

 

وقد بدأ المعزون من عامة الناس بالفعل فى الوقوف فى طوابير لحضور حفل استقبال الملكة فى قاعة وستمنستر. وسيسمح للمواطنين بإلقاء نظرة على النعش ابتداء من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 07:30 صباحا يوم الاثنين 19 سبتمبر، صباح اليوم المحدد لجنازة الملكة.


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع

بريطانيا

Charles III



الموضوعات المتعلقة

كيف استخدمت الملكة إليزابيث الثانية حقيبتها في التعامل مع ضيوفها؟

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:00 م

الملكة إليزابيث الثانية وأفريقيا.. علاقة قوية بزعماء القارة السمراء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:00 م

هارى ووليام يسيران جنبا إلى جنب خلف نعش الملكة إليزابيث

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:00 م

الخارجية الصينية: ندرس إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:46 م

رئيسة الهند تعلن مشاركتها رسميا فى جنازة الملكة إليزابيث

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:23 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة