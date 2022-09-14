بدء موكب نقل نعش الملكة إليزابيث إلى قصر وستمنستر بقيادة الملك تشارلز

كتبت رباب فتحى

غادر منذ قليل نعش الملكة إليزابيث قصر باكنجهام فى طريقه إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطانى، حيث قاد الملك تشارلز وأشقاؤه وأبناؤه الأميران وليام وهارى الموكب الملكى المرافق للنعش.

ويلقى رئيس أساقفة كانتربرى عظة قصيرة لمدة حوالى 20 دقيقة. واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبى الذى يعود إلى العصور الوسطى فى القرن الحادى عشر.وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.

وقد بدأ المعزون من عامة الناس بالفعل فى الوقوف فى طوابير لحضور حفل استقبال الملكة فى قاعة وستمنستر. وسيسمح للمواطنين بإلقاء نظرة على النعش ابتداء من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 07:30 صباحا يوم الاثنين 19 سبتمبر، صباح اليوم المحدد لجنازة الملكة.