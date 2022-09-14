بتروتريد: زيادة معدل تجميع الزيوت المعدنية والبحرية 40%

كشفت شركة خدمات البترول التجارية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول عن زيادة معدلات التجميع للزيوت المعدنية والبحرية المستعملة 40% حتى نهاية العام لتصل إلى الضعف مقارنة بالعام الماضى.

وتُعد إدارة تجميع الزيوت المستعملة بشركة بتروتريد أحد أهم أدوات وزارة البترول لتحقيق هدف الحفاظ على البيئة فى ضوء محاور استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تعد هذه الجهود الفعالة ضمن جهود مصر للحفاظ على البيئة فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى COP27 بشرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

يذكر أن اتفاق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، على قيام شركة بتروتريد بنقل وتداول كافة المخلفات الخطرة وغير الخطرة المتوالدة لدى جميع الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بهدف إحكام السيطرة على تداول المخلفات وكذا تحقيق قيمة مضافة من خلال اعادة تدوير المخلفات القابلة للتدوير بما يحقق عائد اقتصادى من خلال توفير الوقود البديل الناتج عن تدوير هذه المخلفات لتخفيض فاتورة استيراد الوقود مما يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية وما يترتب على ميزان المدفوعات للدولة مع عدم إغفال الدور البيئى المنشود.

ذلك فى إطار سعى الموانئ البحرية المصرية للوصول إلى موانئ خضراء نظيفة ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى يحرص دائما تعظيم دور القيمة المضافة والتوسع فى العمل فى جميع المجالات داخل شركات قطاع البترول.