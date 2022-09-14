باللغة الفرنسية.. كتاب جديد لإصدارات المجلس الأعلى للآثار عن "صالة الأعمدة"

أصدر مركز تسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، كتابا أثريا جديدا باللغة الفرنسية تحت عنوان "صالة الأعمدة الأوزيريه بمعبد أبو سمبل الكبير“، وذلك فى إطار الدور العلمى الذى يقوم به المركز فى توثيق الآثار المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكتاب يأتى ضمن سلسلة الإصدارات العلمية التى يقوم بها مركز تسجيل الآثار المصرية، حيث تم إصدار مجموعة من الكتب باللغات الأجنبية المختلفة؛ منها مقابر وادى الملكات، ومقبرة خع إم حات رقم 57، ومعبد جرف حسين، ومقبرة نفرتارى رقم 66، وحجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير، وغيرها.

وأشار الدكتور هشام الليثى رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، إلى أن الكتاب يستعرض أعمال التسجيل العلمى للمناظر والنقوش الموجودة على جدران المعبد، وشرح للتخطيط المعمارى للصالة الرئيسية التى بها الأعمدة الأوزيريه، والوصف الأثرى لها، مع إبراز ما تحتويه من نقوش ومناظر، بالإضافة إلى الوصف الأثرى الدقيق للأعمدة الأوزيرية والتى يبلغ عددها ثمانية، ثم مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك النقوش والمناظر.

وأشار الدكتور هشام الليثى إلى أن الكتاب يحتوى أيضا على لوحات الرسومات الخطية (الفاكسميلى)، حيث يضم 260 صفحة مقاس A4، و145 صورة أبيض وأسود وألوان، و70 لوحة فاكسميلى لنقوش المقبرة.