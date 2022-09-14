بابا الفاتيكان: الدين يعزز العيش المتناغم فى المجتمع

كتب لؤى على

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمام المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، المنعقد بدولة كازاخستان، أدعو سكان الأرض من أجل السلام، فلقد حانت الساعة لتوضيح قلوبنا، لنضع كتب التاريخ جانباً ونترك الأحاديث التي طالت عدم الثقة في الدين، الدين ليس المشكلة، بل هو شيء يعزز العيش المتناغم في المجتمع، ونحن بحاجة إلى الدين لإطفاء عطشنا للسلام.

وأشار البابا إلى أهمية رعاية من يحتاجون إلى المساعدة قائلا: "نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الأضعف، أولئك المحتاجين. لقد أظهر الوباء جميع أوجه عدم المساواة في كوكبنا. يجب على المؤمنين بالإله مساعدة أخواتنا وإخواننا ألا ينسوا أن صفة الإنسان هي الضعف.

وكان قد وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أمس الثلاثاء، إلى كازاخستان في زيارة تستمر ثلاثة أيام للمشاركة في قمة الأديان.

وذكر راديو (مونت كارلو) الدولي أن البابا فرانسيس غادر مطار "فيوميتشينو" الثلاثاء على متن طائرة تابعة للخطوط الوطنية الإيطالية.

وكان البابا قد أعلن، الأحد الماضي، أن زيارته الثامنة والثلاثين إلى الخارج منذ انتخابه في 2013 ستكون "فرصة لإجراء حوار للإخوة، والرغبة المشتركة في السلام الذي يتعطش إليه العالم".