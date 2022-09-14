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انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار فى الأردن

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:19 ص
انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار فى الأردن فرق الانقاذ فى الاردن
كتب سمير حسنى

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نجح الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، فى انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان، نقلا عن تقارير إعلامية.

 كان الأمن العام الأردني أعلن أمس وفاة 5 وإصابة 14 في حادثة انهيار مبنى في العاصمة عمان.

وفى وقت سابق، أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل اليوم السابع على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.


الاردن

انهيار مبنى فى الاردن

عمان

اخبار الاردن

الامن العام



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