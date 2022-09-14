انتشال جثة طفل غريق فى ترعة السويس بأبو سلطان بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة السويس أمام عزبة العقادة بأبوسلطان بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المواطنين يفيد بغرق نجله "محمود،أ. ب" 12عام طالب بالصف الأول الإعدادى أثناء الاستحمام فى ترعة السويس بعزبة العقادة التابعة لدائرة مركز فايدب محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى للبحث على جثة الطفل الغريق من الأمس.

وفجر اليوم أثناء خروج المصلين من صلاة الفجر عثروا على جثة الطفل طافية فوق سطح الماء وتمكن الأهالى بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل.