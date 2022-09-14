اليوم السابع: الحكومة تبدأ الإعداد للمؤتمر الاقتصادى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مصطفى مدبولى: مستمرون فى التعامل الفورى مع أية تحديات يواجهها المستثمرون.. الحكومة تبدأ الإعداد للمؤتمر الاقتصادى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

اقرأ فى العدد أيضا..



- قمة مصرية قطرية فى الدوحة.. الرئيس السيسى يؤكد انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات.. والأمير تميم يرحب بالزيارة التاريخية.. المباحثات شملت تعزيز أوجه التعاون وتعظيم الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية - "المتحدة" تواصل مهمتها فى ساحة المعركة بنجاح.. إرادة وعزم الرئيس أساس نجاح مفهوم الوعى الشعبى



- بناء قرية التراث البدوى ومسجد الهجن وتطوير السوق القديم.. تراث السيناوية يستقبل ضيوف COP27 بشرم الشيخ - انتهاء تلقى الطلبات السبت المقبل.. 35 ألف طالب يسجلون بمرحلة تقليل الاغتراب على موقع تنسيق الجامعات



- 33 مركزا عالجيا بالمحافظات مع بداية.. 105 آلاف مريض إدمان تلقوا العلاج مجانا وفى سرية تامة خلال 8 أشهر

- بدء صرف الدعم النقدى لمستفيدى " تكافل وكرامة".. ومليون أسرة جديدة ضمن البرنامج



- "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب االشتراكات من أول أكتوبر المقبل لخدمة "الطلبة"

- الإعلان عن أكبر طرح لوحدات "إسكان اجتماعى ومتوسط" فى 25 محافظة