اليوم السابع: الحكومة تبدأ الإعداد للمؤتمر الاقتصادى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مصطفى مدبولى: مستمرون فى التعامل الفورى مع أية تحديات يواجهها المستثمرون.. الحكومة تبدأ الإعداد للمؤتمر الاقتصادى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.
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