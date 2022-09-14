المشدد 3 سنوات لعاطل لحيازته 11 قطعة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لادانته بحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه، صدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، محجوب. تعود أحداث القضية رقم 2872سنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " إسماعيل " عاطل مقيم بدائرة قسم ثانى العاشر لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بتاريخ 12 يونيو الماضى، بحيازته 11 قطعة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه، حيث تم ضبطه بدائرة قسم ثانى العاشر

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.