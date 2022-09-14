المشاط تشارك بالمنتدى الإقليمى العربى لمبادرات تمويل العمل المناخى فى بيروت

كتب محمد أسعد

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي، كما تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع مسئولي معهد التمويل الدولي.

ويجمع المنتدى، بين عدد من الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص فى الدول العربية لمناقشة سبل تسريع وتيرة تمويل العمل المناخي.

ويتناول المنتدى الإقليمي العربي احتياجات الدول العربية من تمويلٍ للعمل المناخي من أجل ضمان أمن المياه والطاقة والغذاء في ظل ظروف مناخية متغيّرة. تعرض الدول الأعضاء خلاله المشاريع القابلة للتمويل التي من شأنها تسريع العمل المناخي، فضلاً عن أشكال مبتكرة من التمويل ومبادرات إقليمية يمكن أن تتيح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط والدعم الثنائي.

ويعمل المنتدى على تيسير التفاعل مع مجموعة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة لتسريع تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وإتاحة فرص التمويل المختلط لمشاريع ومبادرات ملموسة.

بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون والفرص في مجال تمويل العمل المناخي لتسريع الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة استخدام الطاقة وسبل ضمان الأمن المائي والغذائي، التي تمثل محفزاتٍ رئيسيةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه في المنطقة العربية.

وكذلك الربط بين المستثمرين المؤسسيين والمموِّلين من القطاع الخاص وشركاء التنمية بالحكومات وتيسير الحوار بشأن المشاركة في توفير فرص استثمارية تدعم الإجراءات ذات الأولوية في المنطقة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".