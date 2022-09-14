المجلس الأوروبى والتعاون الإسلامي يبحثان التحديات الإقليمية لتحقيق التنمية

كتبت : هند المغربي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة شارل ميشل، رئيس المجلس الأوروبي، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية الكبرى

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في العالم. وفق بيان المنظمة الدولية.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس المجلس الأوروبي ما يتعلق بتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الأقليات والتنوع وإشراك الجماعات والمجتمعات المسلمة في أوروبا، وجددا الطرفان، التأكيد على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة في شتى المجالات.