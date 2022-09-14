اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المجلس الأوروبى والتعاون الإسلامي يبحثان التحديات الإقليمية لتحقيق التنمية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:03 م
المجلس الأوروبى والتعاون الإسلامي يبحثان التحديات الإقليمية لتحقيق التنمية جانب من اللقاء
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة شارل ميشل، رئيس المجلس الأوروبي، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية الكبرى

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في العالم. وفق بيان المنظمة الدولية.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس المجلس الأوروبي ما يتعلق بتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الأقليات والتنوع وإشراك الجماعات والمجتمعات المسلمة في أوروبا، وجددا الطرفان، التأكيد على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة في شتى المجالات.

 

 


المنظمات الدولية

المجلس الأوروبي

التعاون الإسلامي

التنمية

أوروبا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة