المؤبد لسمسار لحيازته 260 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلى وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، للمتهم "أ.ع.ا" لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11736 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم " أ.ع.أ" سمسار من محافظة شمال سيناء، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم تحديد مكان تواجده عقب نزوله من سيارة وبحوزته حقيبة وبضبطه وتفتيش الحقيبة، تبين أنها تحتوي على عدد 260 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.