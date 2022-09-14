اللجنة التنسيقية لمحو الأمية بالأعلى للجامعات تناقش مضاعفة الإنجازات للطلاب

كتب محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي ل محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقد في مقر انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ورئيس اللجنة، حيث شاركت جامعة حلوان في فعاليات الاجتماع تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد حضر الاجتماع ممثلا عن جامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد أن اللجنة أشادت بالإنجازات التي تحققت في المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان خلال عام 2022/2021، حيث أصبح لجامعة حلوان دور فاعل وملموس في مواجهة قضية الأمية في مصر نتيجة لما اتخذته الجامعة من إجراءات وآليات ساعدت على نجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، مضيفا أن جامعة حلوان لا تألوا جهدا في المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في وطننا العزيز مصر، كما أنها تهتم بدرجة كبيرة جدا بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى في تنمية المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة راوية يحي رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع العلوم التربوية، والدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية جامعة الأزهر، والدكتور عاشور احمد عمري الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الحميد شعلان الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ، والدكتور هاني أبو الدهب الأستاذ بكلية التربية جامعة المنيا ، والدكتور اسلام السعيد المدرس بكلية التربية جامعة عين شمس ، والدكتور احمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية للمجلس الأعلى للجامعات الموقر، والدكتورة رضوى بدر الإدارة العامة للشئون الفنية للمجالس، وأحمد عبد الموجود الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وناقشت اللجنة ضمن جدول أعمال عدة موضوعات مهمة ترتبط في مضمونها بالآليات التي تهدف إلى تحقيق أعلى الانجازات لطلاب وطالبات الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة.

وفي نهاية الاجتماع استمعت اللجنة إلى عروض بعض الطلاب والطالبات الأعلى انجازا في المشروع في بعض الجامعات المصرية.