الكشف على 1308 مرضى فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بالدقهلية.. صور

الدقهلية فريق محافظات

أجرت مديرية الصحة بالدقهلية، خلال يومى 12 ، 13 سبتمبر 2022 الجاري قافلة علاجية مجانية، بقرية رأس الخليج مركز شربين حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1308 مرضى في مختلف التخصصات.

تأتى هذه الحملة في ظل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، في الأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ،جراحة، نسا ، تنظيم أسرة، انف واذن ، أسنان).

وتم توقيع الكشف الطبي للمرضي بواقع باطنة 348،أطفال 337، عظام 212، أسنان 97، جراحة 123، أنف وأذن 96، نسا وتنظيم أسرة 96.

وإجراء عدد 396 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 54 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات لـ 120 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، لهم وإصدارقرارين للعلاج على نفقة دولة.

وأكد الدكتور شريف ماكين وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.