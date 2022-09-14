اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:35 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1308 مرضى فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بالدقهلية.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:19 م
الكشف على 1308 مرضى فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بالدقهلية.. صور قافلة طبية
الدقهلية فريق محافظات

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أجرت مديرية الصحة بالدقهلية، خلال يومى 12 ، 13 سبتمبر 2022 الجاري  قافلة علاجية مجانية، بقرية رأس الخليج مركز شربين حيث تم توقيع الكشف الطبي على  1308 مرضى في مختلف التخصصات.
 
تأتى هذه الحملة في ظل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، في الأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً  لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، ضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ،جراحة،  نسا ، تنظيم أسرة، انف واذن ، أسنان).
 
وتم توقيع الكشف الطبي للمرضي بواقع باطنة   348،أطفال 337، عظام 212، أسنان          97، جراحة  123، أنف وأذن 96، نسا وتنظيم أسرة  96. 
 
 وإجراء عدد 396 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 54 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات  لـ 120 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، لهم وإصدارقرارين  للعلاج على نفقة دولة. 
 
وأكد الدكتور شريف ماكين  وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 
السيدات ينتظرن الفحص
السيدات ينتظرن الفحص

الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بالدقهلية
الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بالدقهلية

الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بمحافظة بالدقهلية
الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج بمحافظة بالدقهلية

الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج فى محافظة بالدقهلية
الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج فى محافظة بالدقهلية

الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج
الكشف على 1308مريض فى قافلة طبية مجانية بقرية رأس الخليج

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تدوين اسماء المرضى
تدوين اسماء المرضى

سيارات القافلة الطبية
سيارات القافلة الطبية

صرف الادوية للمرضة
صرف الادوية للمرضة

عيادة الباطنة بالقافلة الطبية
عيادة الباطنة بالقافلة الطبية

فريق القافلة الطبية
فريق القافلة الطبية

قافلة طبية فى الدقهلية
قافلة طبية فى الدقهلية

 


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