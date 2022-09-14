الكرملين: الاتفاق على مزيد من العمل بين روسيا والأمم المتحدة بمختلف المستويات

كتب أحمد عرفة

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وإمكانية تمديد صفقة الحبوب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن آخر مرة تحدثت فيها مع فلاديمير بوتين كانت هذا الصباح، ناقشنا مبادرة حبوب البحر الأسود احتمالية وتوسيعها"، موضحا أن هناك كما تعلمون محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق المنهجية التي سيطبقها مركز التنسيق المشترك، وناقشنا العقبات القائمة فيما يتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وقالت الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناولت بشكل رئيسي تنفيذ اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، موضحة أنه تم الاتفاق على مزيد من العمل بين روسيا والأمم المتحدة على مختلف المستويات.