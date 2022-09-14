اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: الاتفاق على مزيد من العمل بين روسيا والأمم المتحدة بمختلف المستويات

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:29 م
الكرملين: الاتفاق على مزيد من العمل بين روسيا والأمم المتحدة بمختلف المستويات بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وإمكانية تمديد صفقة الحبوب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن آخر مرة تحدثت فيها مع فلاديمير بوتين كانت هذا الصباح، ناقشنا مبادرة حبوب البحر الأسود احتمالية وتوسيعها"، موضحا أن هناك كما تعلمون محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق المنهجية التي سيطبقها مركز التنسيق المشترك، وناقشنا العقبات القائمة فيما يتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وقالت الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناولت بشكل رئيسي تنفيذ اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، موضحة أنه تم الاتفاق على مزيد من العمل بين روسيا والأمم المتحدة على مختلف المستويات.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة