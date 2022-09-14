القومى للمرأة يبحث خطة أنشطته بالمشروع القومى لتنمية الأسرة باجتماعه الدورى

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبمشاركة عضواته وأعضائه، بهدف مناقشة جهوده خلال العام الماضى وعرض خطة عمله خلال الفترة القادمة.

و تضمن الاجتماع عرضا لمستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فى محورى التمكين الاقتصادى والتوعية والتثقيف وجهود المجلس فى هذا الشأن، وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن التنسيق جارى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على المشروع خلال الفترة القادمة.

كما تضمن الاجتماع أيضا مناقشة خطة عمل المجلس خلال حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن الاجتماع تضمن عرض استعدادات المجلس للمشاركه فى قمة المناخ cop 27 التى تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم، والتى تتضمن تخصيص يوما للمرأة.

كما عرضت رئيسة المجلس رؤية مصر حول قضية المرأة والمناخ، وأشارت إلى وجود أوجه لعدم المساواة بين الجنسين، وتحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة مثل الوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، علاوة على أن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من مثيلاتها بين النساء، وغيرها من التحديات التى تؤكد وجود حاجة ماسة إلى انتقال بيئى عادل يراعى التأثير الاجتماعى والاقتصادى على النساء والفتيات.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ، فضلا عن عقبات الوصول إليها والحصول عليها.

و أكدت رئيسة المجلس على التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدى لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات.