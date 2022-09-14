القومى للحوكمة يعقد ندوة حول التنمية المستدامة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار

كتبت أسماء أمين

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة حول التنمية المستدامة وأهداف وأنشطة المعهد وكذلك أعمال وحدتى التواصل والتوعية بالمعهد.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها التوعية بالحوكمة والتنمية المستدامة وشمل ذلك الحديث عن تعريفات الحوكمة ودور المعهد فى نشر وتطبيق المفهوم وتقديم المشورة فى هذا الصدد ، كذلك تم تناول عدد كبير من المؤشرات الدولية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد ومناقشة أداء مصر فيها ، إلى جانب عدد من المؤشرت الاقليمة والوطنية محل الاهتمام.

وأضافت شريف أن الندوة تناولت أيضا الحديث حول المساواة بين الجنسين كهدف من اهداف التنمية المستدامة، وتمكين المرأة واهتمام الحكومة المصرية بهذا الشأن، وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030، وشمل ايضا تركيز الإدارة المصرية على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمراة المصرية والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.

قام بإدارة الندوة نادر نور مدير وحدة التواصل والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وقام بتقديم الندوة رضوى عبيد نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهاجر بندارى باحث أول بوحدة التواصل والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.