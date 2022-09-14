القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو حشيش فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري في المنيرة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة في المنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري ومبلغ مالي.

اعترف المتهمون بالاتجار بالمضبوطات، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.