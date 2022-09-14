الفريق أسامة عسكر يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة

كتب زكى القاضى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى ، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم بالقرية ، وتذليل كافة العقبات التى تقف عائقاً فى المشروعات الجارى تنفيذها.

تضمنت الإجراءات عرض تفصيلى للمشروعات التى تم الإنتهاء منها ومعدلات التنفيذ ، بالإضافة إلى إستعراض المده الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة .

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية للقيام بدورها فى الإشراف على تنفيذ المشروعات لكافة قطاعات المبادرة والذى نتج عنه الإنتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المناسبة .

كما أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تقديره للقوات المسلحة لما تبذله من جهد وتعاون لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة ، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء لوطننا الجديد .

ووجه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الشكر للأجهزة التنفيذية والمسئولين بمحافظة الجيزة وكذا العاملين بالمشروعات على الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، وطالبهم بسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى توقيتاتها المحددة ، مؤكداً أن

القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى .