الفحص والعلاج مجانا.. قافلة بيطرية لخدمة المزارعين فى الغربية.. صور

واصلت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجية بقرية دمرو التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع استخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحهة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.

وبلغ إجمالى ماتم فحصه من الحيوانات 300 حيوان و8840 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.



أعضاء فريق القافلة البيطرية



الفريق الطبى