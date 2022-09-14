وذكرت وكالة ألأنباء الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تشونغشينغ-1إي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونغ مارش-7"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له، وسيقدم القمر الاصطناعي خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.

وتعد هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".