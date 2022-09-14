وقالت الشرطة الأمريكية -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية- إنها "أغلقت جزءا من حرم جامعة نورث ايسترن فى مدينة بوسطن، بعد انفجار الطرد المشبوه أثناء فحصه ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين بالجامعة".

وفي السياق ذاته، أغلقت فرقة المتفجرات فى مدينة بوسطن موقعا آخر بالقرب من متحف الفنون بالمدينة - والذى يقع فى ضواحى الحرم الجامعى الشمالى الشرقي - لفحص طرد آخر مشبوه.