أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء، إصابة شخص بجروح جراء انفجار أحد الطرود المشبوهة فى حرم جامعة نورث إيسترن فى بوسطن.
وقالت الشرطة الأمريكية -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية- إنها "أغلقت جزءا من حرم جامعة نورث ايسترن فى مدينة بوسطن، بعد انفجار الطرد المشبوه أثناء فحصه ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين بالجامعة".
وفي السياق ذاته، أغلقت فرقة المتفجرات فى مدينة بوسطن موقعا آخر بالقرب من متحف الفنون بالمدينة - والذى يقع فى ضواحى الحرم الجامعى الشمالى الشرقي - لفحص طرد آخر مشبوه.
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