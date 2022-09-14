اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:44 م
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السيطرة على حريق بحظيرة ماشية دون إصابات بشرية فى المنوفية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:29 م
السيطرة على حريق بحظيرة ماشية دون إصابات بشرية فى المنوفية المطافئ
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية بى العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية بى العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

أمن المنوفية

حريق بى العرب

مركز الباجور



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