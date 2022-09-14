السكة الحديد: امتداد مسير وتعديل مواعيد بعض قطارات قبلى وبحرى

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد أمتداد مسير وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجهين القبلى والبحرى وبيانها كالآتى :

أولا : اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط ( القاهرة / الاسكندرية ) :

- تعديل ميعاد قيام قطار 923 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00 بدلاً من الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 بدلاً من الساعة 16:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 925 مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:00 بدلاً من الساعة 17:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 957 سياحي ( القاهرة / الزقازيق ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:40 بدلاً من الساعة 15:45 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي ( القاهرة / المنصورة ) حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق .

ويترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار21 تهوية ديناميكية

( القاهرة / الاسكندرية ) طبقاً للجدول المرفق .

ثانياً : اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/9/2022

- امتداد مسير قطار رقم 936 مكيف ( طنطا / القاهرة / المنيا ) والذي يقوم من محطة طنطا الساعة 5:40 يصل محطة المنيا الساعة 11:05 علي ان يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 بذات تركيبه وبالجدول المرفق.

- قيام قطار 937 مكيف ( المنيا / القاهرة ) حيث يقوم من محطة المنيا الساعة 14:00 يصل محطة القاهرة الساعة 17:40 بذات التركيب الوارد به قطار 936.

وسيترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار 891 مكيف (سوهاج / القاهرة) وقطار 833 تهوية (أسوان/القاهرة) كالجداول المرفق .

وتشغيل قطاري 925 / 936 مكيف ( القاهرة / طنطا ) والعكس ايام الجمع والعطلات الرسمية ويستمر تشغيله طوال ايام الاسبوع .

ثالثاً : اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان ) :

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 88 مكيف ( الاسكندرية / أسوان ) ليقوم الساعة 17:50 بدلاً من الساعة 17:00 طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 976 مكيف ( القاهرة / الأقصر ) ليقوم الساعة 20:00 بدلاً من الساعة 21:30 ويترتب عليه تعديل ميعاد قطار رقم 188 تهوية ديناميكية ( القاهرة / السد العالى ) طبقاً للجدول المرفق .

رابعاً : اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 118 تحيا مصر ( الاسكندرية / منوف / القاهرة ) ليقوم الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:20 طبقاً للجدول المرفق .











