السجن 3 سنوات لطبيبة بتهمة الاتجار بالبشر فى الغربية

عاقبت محكمة جنايات المحلة طبيبة نساء وتوليد بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وبيع أطفال السفاح لآخرين.

كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقات بعد العثور على طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامة بقرية كفر عنان بمركز زفتى وتوصلت التحقيقات إلى تورط طبيبة نساء وتوليد فى إجراء عمليات ولادة قيصرية لسيدات يحملن سفاحا والاتجار فى البشر بالاشتراك مع سيدة تعمل لديها.

وتم إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات التى تداول القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى فى القمامة بقرية كفر عنان.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل الطفل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه وإيداعه إحدى دور الرعاية.

وفحصت الأجهزة الأمنية البلاغ وتم احالة المحضر للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات فيه.