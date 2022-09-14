السجن 3 سنوات لسائق تعاطى مخدر الحشيش أثناء القيادة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة ابراهيم محمد غريب، بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لسائق لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10494 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم مرور الإسكندرية، يفيد بضبط المتهم متعاطي المخدرات أثناء القيادة .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مرور الإسكندرية، أنه أثناء القيام بحملة مرورية بنطاق منطقة الورديان دائرة قسم شرطة مينا البصل، استوقفت الحملة المتهم "ص.ال.س" سائق، للاطلاع علي تراخيص التسبر والقيادة خاصته، وتبين أثناء ذلك تلعثمه بالكلام فاشتبه فيه الحملة بتعاطي المخدرات، وبإجراء تحليل المخدرات من مسئول الفني الطبي الموجود برفقة الحملة، تبين إيجابية تعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.