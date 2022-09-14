اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:24 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:42 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، العميد هشام كمال إبراهيم للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور الشامى، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

وفاة الدكتور تيسير منصور الشامى

الدكتور تيسير منصور

وفاه الدكتور تيسير منصور



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