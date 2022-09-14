الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، العميد هشام كمال إبراهيم للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور الشامى، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصورالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:42 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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