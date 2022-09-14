الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، العميد هشام كمال إبراهيم للتعزية فى وفاة الدكتور تيسير منصور الشامى، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.