(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .