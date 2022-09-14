كما أوفد سيادته أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة .

كما بعث ببرقية مماثلة إلى رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيس روبلز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

وبعث أيضا ببرقية تهنئة إلى سيادة الرئيس دانيال أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراجوا،بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال .