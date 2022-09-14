الرئيس السيسى يجرى مباحثات ثنائية مع الأمير تميم بالديوان الأميرى

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس فى قطر فى أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتى تأتى تتويجًا لمسار التميز الأخير فى العلاقات بين الجانبين المصرى والقطري.

وأشاد أمير قطر بالروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجى على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.