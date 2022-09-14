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الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على التعاون الاقتصادى مع الشركات القطرية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:36 ص
الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على التعاون الاقتصادى مع الشركات القطرية الرئيس السيسى وأمير قطر
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

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