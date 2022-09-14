اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 67 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط 67 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء دقيق المخابز - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (488) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (152) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (67) طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط أكثر من (84) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (719) قضية من بينها (55) قضية "خبز ناقص الوزن" و (72)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

التموين

السلع المدعومة

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة