الداخلية تضبط 1531 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1531) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (99030 عبوة سجائر محلية 800 عبوة معسل)، (456) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (84,435 طن "دقيق أبيض - مكرونة - سكر - زيت - أرز – أعلاف - " – 2560 قطعة مخبوزات – 3475 عبوة سجائر)، وكذا (719) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع" – 55 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –72 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 21 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق - 6 قضايا توقف عن الإنتاج – 551 متنوعة أخرى)، بمضبوطات (36,950 طن دقيق بلدى مدعم – 626 بطاقة ذكية )، وكذا ضبط (29) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,760 طن " أسمدة - سكر" مدعم – 6120 لتر مواد بترولية –1520 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (151٫835 طن - 103305 عبوة "سجائر – معسل" –6120 لتر مواد بترولية – 2560 قطعة مخبوزات – 626 بطاقة ذكية – 1520 إسطوانة بوتاجاز)، كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (18 طن "دقيق بلدى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود فى ضبط (قائد سيارة - بمحافظة الغربية) محملة بكمية قدرها (7,250 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (18 طن "أعلاف حيوانية ") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المعلن، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى - بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية قدرها (10,500 طن "دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (250 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء مستوليًا على فارق الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتصرفه فى (960 إسطوانة بوتاجاز) للإتجار بها بالسوق السوداء.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة البحيرة)، لتجميعه (501 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين)، للاستيلاء على الدعم المقرر لها دون وجه حق.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (111 قطعة "10 قطع صوتية –67 قطعة ضوئية - 34 ملصق" وضبط (2,19 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,05 طن "لحوم مجمدة - مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم) بمحافظة القاهرة وضبط (10 أطنان "ملح طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وكذا (340 كيلو جرام "جبن أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود فى ضبط (4 أطنان "جوز هند- لبن بودرة") مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وكذا (1800 قطعة حلوى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد) بمحافظة الإسكندرية وضبط (5,625 طن "زيت طعام- ملح طعام") معبأة داخل براميل بدون بيانات معاد تدويرها من مرتجعات الأسواق غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة بقصد إعادة طرحها بالأسواق وكذا (4,445 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (35 طن منظفات صناعية "مختلفة الأنواع") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط (61) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1,732 طن معسل - 111921 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع- 3200 قطعة مطبوعات ورقية) منها (3) قضايا حجب وإحتكار بعدد (99830) عبوة سجائر ومعسل.