اليوم السابع
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الحبس عامين لمتهم بابتزاز طليقته بصور خادشة فى المقطم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:22 م
الحبس عامين لمتهم بابتزاز طليقته بصور خادشة فى المقطم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة متهم بتهديد طليقته بصور خادشة بالحبس عامين.
 
جاء في أمر إحالة القضية رقم 12465 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم هدد طليقته المجني عليها، وكان ذلك كتابيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب"، مستخدمًا الهاتف المحمول خاصته عقب اتصاله بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك بإفشاء أمور مخدشة بالشرف والحياء وهي صور رقمية ومقاطع مرئية "فيديو" لها وكان ذلك مصحوبًا بتكليف تمثل في التنازل عن القضايا المرفوعة من جانب المجني عليها وتسليم نجله إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة "هاف محمول" صور رقمية ومقاطع مرئية للمجني عليها في مكان خاص "مسكنهما" على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ووجهت النيابة للمتهم، أنه أذاع واستعمل الصور الرقمية موضوع الاتهام السابق بغير رضاء صاحبة الشأن بأن أرسلها لوالدها وهدده بإفشائها وكان ذلك لحملها على قيام بعمل تمثل في التنازل عن القضايا المرفوعة من جانب المجني عليها والتنازل عنها وتسليم نجله إليه.
 
 

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