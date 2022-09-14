وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم /الأربعاء/ أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضى الجزائرية، وفي إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 50 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 18 طنا، فضلا عن ضبط أكثر من 296 ألف قرص مخدر.



وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 337 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 176 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.