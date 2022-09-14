الجمعة.. آخر فرصة لتسجيل الرغبات بتنسيق جامعة الأزهر

كتب لؤى على

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى، اليوم ، تسجيل رغباتهم لتنسيق القبول بكليات جامعة الازهر ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من اليوم الاثنين ولمدة خمسة أيام، تنتهي الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنه متاح التسجيل خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة: (العلمي- الأدبي -الشعبة الإسلامية)، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.