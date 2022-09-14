

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر قرارا رئاسيا بتعيين الأمين العام للمصالح التابعة لوسيط الجمهورية مجيد عمور، وسيطا للجمهورية، خلفًا لإبراهيم مراد الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية خلال التعديل الوزاري الأخير.



يذكر أن "وسيط الجمهورية" يعد بمثابة هيئة تظلم غير قضائية تساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين، وتتابع حسن سير المؤسسات والإدارات الحكومية.



ويمتلك وسيط الجمهورية صلاحيات تسوية النزاعات، بحيث يمكن لأي شخص يعتبر نفسه مظلوما من طرف أي جهة حكومية أن يلجأ إلى وسيط الجمهورية بأي وسيلة كانت (مراسلة، اتصال، بريد إلكتروني، مقابلة...).