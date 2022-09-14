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التوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر إلى منظمة شنغهاى للتعاون

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:55 م
التوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر إلى منظمة شنغهاى للتعاون انضمام مصر إلى منظمة شنغهاي
كتب أحمد جمعة

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تم اليوم  الأربعاء في العاصمة الأوزبكية  طشقند التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) كشريك حوار قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة المقرر عقدها في مدينة سمرقند بأوزبكستان. 
 
قام السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بالتوقيع على مذكرة التفاهم ممثلاً لجمهورية مصر العربية ووقع عن جانب منظمة شنغهاي للتعاون / تشانج مينج أمين عام المنظمة.
 
وأشار نائب الوزير خلال لقائه مع تشانج مينج، إلى أن انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز علاقاتها مع دول المنظمة في عدد من المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار  الاقليمي.
 
ومن جانبه رحب أمين عام منظمة شنغهاي بانضمام مصر للمنظمة كشريك حوار معرباً عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر في المرحلة القادمة.
 
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 كمنظمة حكومية دولية بهدف تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وتحقيق التنمية الإقليمية. وتضم المنظمة في عضويتها 8 دول ( الصين/ روسيا/ الهند/ باكستان/ كازاخستان/ أوزبكستان/ طاجيكستان/ قيرغيزستان) ، هذا إلى جانب أربع دول تتمتع بصفة مراقب وست دول كشركاء حوار.
 
 
 
 
 
 

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