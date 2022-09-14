التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بطهطا شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بالترعة المواجه لمنزلها بدائرة مركز شرطة طهطا، شنالى محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى العام تحت تصرف جهة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع دائرة المركز وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد احمد عزت مفتش مباحث المركز بوصول الطفلة روان س ا ا 4 سنوات وتقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدتها المدعوة شيماء ص ا ع30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.