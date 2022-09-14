وذكر راديو "براغ الدولي" أن تصريحات فيالا تأتي ردًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال خطاب حالة الاتحاد اليوم والتي أكدت فيها على ضرورة التخلص من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة في كل أوروبا. كما رحب فيالا بإشارة فون دير لاين إلى احتمال انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبى.



يشار إلى أن التشيك تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتستمر فترة الرئاسة ستة أشهر.