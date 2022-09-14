التحفظ على 56 طن قمح مستورد مجهول المصدر غير صالح للاستخدام بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 56 طن قمح مستورد غير صالح للاستخدام الآدمى ومجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول عن المخزن على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته كمية من القمح المستورد مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمى قبل ترويجه بالاسواق مما يشكل ضررا على صحة المواطنين.

تم مداهمة المخزن والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 56 طنا من القمح المستورد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى قبل ترويجه بالاسواق، مما يشكل ضررا كبيرا على صحة المواطنين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.