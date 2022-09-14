التأمين الصحى الشامل بالأقصر يستجيب لمواطن يعانى من شلل رعاش لعلاجه

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، إنه تمت الاستجابة لحالة مريض يعانى من شلل رعاش بالأطراف لعلاجه، وذلك لأول مرة فى صعيد مصر على نفقة التأمين الصحى الشامل وبتكلفة بلغت 720 ألف جنيه.

وقالت مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تمت الاستجابة لمنتفع يبلغ من العمر 44 عاماً، حيث يعانى من مرض (باركنسون) والمعروف بشلل الرعاش للأطراف الأربعة مع عدم الاستجابة للعلاج الدوائى، وذلك فى إطار حرص الدولة واهتمام الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على توفير الرعاية الصحية للمرضى، حيث تمت الاستجابة لحالة مريض يعانى من شلل الرعاش الرباعى ويحتاج لتركيب جهاز التحفيز العميق لخلايا المخ، وتم التنسيق بين إدارة مقدمى الخدمة وإدارة المستفيدين وأحد المستشفيات الجامعية، وبعد أخذ الرأى الطبى لأكثر من جهة طبية واستشارى بذات التخصص وتم تحويل المريض للمستشفى لبدء رحلة علاجه.

وفى نفس السياق عقدت هيئة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر اجتماعاً تنسيقيا موسعاً تم خلاله استعراض الجهود المبذولة فى تقديم الخدمات للمنتفعين داخل محافظة الأقصر، وذلك فى حضور الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتور محمود مسعد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة هبه عاطف مدير إدارة مقدمى الخدمة بهيئة التأمين الصحى الشامل، وعدد من ممثلى الإدارات المختلفة بهيئتى التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات أهمها القضاء على إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وآلية تسليم وتسلم المطالبات المالية، حيث صرحت الدكتورة هبه عاطف، برفع عدد من الأدوية للأمراض المزمنة من قائمة الموافقات المسبقة، مع الإلتزام بحزمة الخدمات وعدم صرف أدوية بديلة للمرضى وآلية التنسيق للحالات الطارئة خارج المحافظة.