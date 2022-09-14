البهجة والسعادة على وجوه السائحين فى رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

ارتسمت البهجة والفرحة على وجوه السائحين بمختلف جنسياتهم، عقب عودة رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، بعد توقفها لمدة 5 أيام لظروف الطقس، حيث تحتل الأقصر مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كل البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر عودة تحليق رحلات البالون الطائر، أمس الثلاثاء، من أرض مطار البالون بالبر الغربى، حيث خرجت 35 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 700 سائح من حول العالم بصورة طبيعية تماماً مع تحسن حالة الطقس، حيث تم يوم الاثنين الماضى إلغاء الرحلات بناء على بروتوكول بين شركات البالون وهيئة الأرصاد الجوية، تم إصدار رصده جوية توضح حالة الجو واتجاهات الرياح حتى ارتفاع 1500 قدم فى الرصدة، وتبين أن إتجاهات الرياح ناحية الشرق، وتم عمل تجربة إلقاء عدد 2 بالونة إختبار هيليوم وكان الاتجاه غربي جنوبي، وبعدها تقرر إلغاء نحو 25 رحلة كان مقرر خروجها بأكثر من 600 راكب من سياح العالم وعاد الجميع للفنادق لاستكمال رحلاتها السياحية اليومية بالأقصر.



البالون يسحر قلوب الأجانب غرب الأقصر



البهجة بين السياح داخل رحلات البالون



السياح يلتقطون الصور التذكارية برحلات البالون



جميلات العالم خلال الاستمتاع بالبالون الطائر



جميلات الغرب فى رحلات البالون بالبر الغربي



جميلات أوروبا خلال رحلات البالون غرب الأقصر



حركات مبهجة للسياح قبل انطلاق رحلات البالون



حلقات من البهجة بين السياح فى رحلات البالون



سعادة السياح بالتحليق فى البالون الطائر