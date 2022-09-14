البحوث الزراعية: إنتاج القطن سيتجاوز مليونى قنطار هذا العام

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس صندوق تحسين الأقطان، أن المساحة المنزعة من القطن هذا العام 332 ألف فدان وزادت 40% عن مساحة زراعة القطن في العام الماضى، مشيرا إلى أن الإنتاج هذا العام سيتجاوز 2 مليون قنطار.

وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم ضاعفوا انتاج القطن عن العام الماضي ومصر عادت لتنقذ زراعة القطن المصري مرة أخرى، مؤكدا أن عام 2014 كان أسوء عام لزراعة القطن المصري.

واستكمل: "مجهودات الدولة لا تنقطع للنهوض بالقطن المصري في الوقت الحالي، ووفرنا للمزارع القدرة أنه ينتج كميات أكثر من القمح ويستهلك كمية أقل من المياه ويكون صاحب جودة عالية".