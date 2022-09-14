وقال منسق مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية جون كيربى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم - إن البيت الأبيض يتطلع إلى العمل مع النواب الأمريكيين على إقرار التشريع، مؤكدا أن واشنطن مصرة على التزامها بالدفاع عن تايوان .

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت - خلال زيارتها لتايوان - أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان، قائلة "إن الوفد الأمريكي جاء إلى تايوان، ليقول بشكل لا شك فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة، مؤكدة أن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري ملتزم بأمن تايوان وحقها في الدفاع عن نفسها".