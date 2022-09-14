الإحصاء: 36% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 27.4 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 7.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 36%.

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها إيطاليا 1.9 مليار دولار، ثم أسبانيا 1.7 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار دولار، ثم الصين 1.3 مليار دولار، ثم السعودية 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثم الإمارات 955.2 مليون دولار، وأخيراً اليونان 911.8 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 50.9 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

وتصدرت منتجات البترول قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 8 مليارات دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1.9 مليار دولار، ثم أسمدة 1.6 مليار دولار، ثم ملابس جاهزة 1.3 مليار دولار، ثم فواكه طازجة 1.1 مليار دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 458.5 مليون دولار، ثم بطاطس 353.1 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 233.1 مليون دولار، وأخيراً سجاد وكليم 230 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 59 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.