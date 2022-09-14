الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافى التاسع فى 6 محافظات السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الأسبوع الثقافي التاسع في 6 محافظات الأسبوع القادم (بإذن الله تعالى) بدءًا من السبت المقبل 17 سبتمبر، وحتى الأربعاء 21 سبتمبر الجارى وذلك وفق الجداول التالية:

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي الثامن في 7 محافظات أمس الثلاثاء، تحت عنوان: " الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي مديرية أوقاف القاهرة، حاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له عماد عطية المذيع بالتليفزيون المصري، والقارئ الشيخ سامح زينة قارئًا، والمبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن مبتهلًا، بحضور الدكتور ياسر معروف مدير إدارة المعادي، والدكتور عبدالله عبدالفتاح مفتش الإدارة، والشيخ علاء صقر مفتش الإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

يذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية ، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها في اليوم الثاني لانطلاقها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التي تم إطلاقها مؤخرًا، في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثاني الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذي يلبي رغبة كافة شرائح المجتمع في الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.