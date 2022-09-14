وأضاف الجهاز - في بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشتبه بها لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت القوات الأمنية في عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات الإرهابية وإلقاء القبض على المروجين لها ووفقاً لمذكرات قبض قضائية.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على 24 متهماً في ست محافظات وهى (بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء)، وتم ضبط مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي" ، مشيرا إلى أنه تمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن في وقت سابق اعتقال 29 إرهابيا في محافظات وسط وجنوب العراق.