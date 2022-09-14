اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا انخفاض بحرارة الجو يصل درجتين ونشاط رياح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:58 ص
الأرصاد: غدا انخفاض بحرارة الجو يصل درجتين ونشاط رياح طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الخميس 15 سبتمبر، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة .
 
كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء  : القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس فى الإسكندرية

حالة الطقس فى القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس فى مصر

الطقس فى مصر

حاله الطقس اليوم

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان فى القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس فى مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس فى الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض درجات الحرارة الـ 72 ساعة المقبلة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:34 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:00 ص

الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:13 م

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:22 ص

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من الغد والعظمى بالقاهرة 31

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:37 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة