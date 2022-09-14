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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس اليوم حار رطب نهارًا معتدل ليلًا
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بالحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32  درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 

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