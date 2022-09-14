اليوم السابع
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ارتفاع صادرات مصر من البطاطس بنسبة 129% يونيو الماضى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:00 ص
ارتفاع صادرات مصر من البطاطس بنسبة 129% يونيو الماضى محصول البطاطس - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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تضاعف حجم الصادرات المصرية من البطاطس في شهر يونيو الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البطاطس نحو 27.7 مليون دولار، مقابل نحو 12.1 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون و654 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 129.4%.

 

وجاءت صادرات البطاطس ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و801 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، وكان من أهم صادراته كلا من منتجات ألبان بقيمة بلغت 21 مليون و366 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 18 مليون و876 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليوني و490 ألف دولار، يليها صادرات الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة بلغت 24 مليون و996 ألف دولار في يونيو الماضى، مقابل 16 مليون و289 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و707 ألف دولار.

 

وسجل العجز فى الميزان التجاري تراجعا ملحوظا ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.


صادرات مصر

صادرات البطاطس

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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