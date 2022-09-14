اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:15 م
أكرم القصاص
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إصلاح كسر بماسورة مياه شرب وسط الإسكندرية والدفع بـ 11 سيارة شفط

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:51 م
إصلاح كسر بماسورة مياه شرب وسط الإسكندرية والدفع بـ 11 سيارة شفط اصلاح كسر فى خط المياه
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إصلاح كسر ماسورة أمام شركة الزيوت المستخلصة، وحتى انتهاء الإصلاح وإعادة الشيء إلى أصله، وذلك في إطار حرص حي وسط واهتمامه بسلامة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وبمتابعة ميدانية من عزة سعد رئيس حي وسط وبحضور إدارة الطرق  بالحى.
 
 
تابع حي وسط منذ فجر اليوم إصلاح كسر ماسورة مياه بقطر كبير أمام شركة الزيوت، نتج عنها تسرب كميات كبيرة من المياه، تم التعامل معها بـ 11 سيارة شفط وبدالة، بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحى.
 
كما تم الإصلاح والردم بمعرفة شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى وضع طبقة سن تمهيدا لإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل .
 
 
 
 
 
 

الاسكندرية

حى وسط

مياه الشرب

احياء الاسكندرية

كسر ماسورة مياه



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